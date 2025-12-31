امریکا په ایران کې د مظاهرو د ځپلو د راپورونو په اړه ژوره اندیښنه لري

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي چې متحده ایالتونه د ایران د سې شنبې په ورځ د هغو راپورونو او ویډیوګانو په اړه "ژوره اندیښنه" لري چې د دغه وزارت په وینا د حکومت ضد سوله ایز لاریون کونکي د ایراني امنیتي ځواکونو لخوا د ګواښ، تاوتریخوالي او نیولو سره مخ دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل فارسي-ایکس حساب، USAbehFarsi کې په یوه پوسټ کې د لاریونونو په اړه لیکلي: "د بنسټیزو حقونو غوښتنه جرم نه دی. د اسلامي جمهوریت رژیم باید د ایران د خلکو حقونو ته درناوی وکړي او ظلم پای ته ورسوي."
د امریکا غږ فارسي څانګې لخوا د ارزول شویو راپورونو او ویډیوګانو له مخې، د ایران د ښارونو په واټونو کې لاریونونه او د کارګرانو اعتصابونه، چې د اسلامي جمهوریت د خرابېدونکي اقتصاد په اړه د غوسې له امله رامینځته شوي، لومړی د یکشنبې په ورځ پیل شول او د سه شنبې په ورځ د دریمې ورځې لپاره د هیواد په ټولو ښارونو کې په ډیر شدت وغځیدل.
د دوشنبې په ورځ په څو ښارونو کې احتجاجي لاریونونه وشول، چې ګڼ شمېر خلکو یې د اسلامي دیکتاتورانو د نسکورولو شعارونه ورکړل.
د سې شنبې په ورځ، زده کوونکو په لاریونونو کې برخه واخیستله، د تهران پوهنتون او نورو پوهنتونونو کې یې لاریونونه وکړل او د حکومت ضد ورته شعارونه یې ورکړل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د فارسي برخې په ایکس حساب کې د سې شنبې په ورځ په یوه بل پوسټ کې، لیکلي: "په ټول هیواد کې ایرانیان په سوله ایزو لاریونونو کې سره یوځای شوي دي چې د درناوي، خدماتو ته د لاسرسي او د ځان ارادې حق غوښتنه کوي. د دوی هوډ د هغو خلکو ځواک څرګندوي چې د چوپ پاتې کیدو څخه انکار کوي. متحده ایالتونه د ایران له خلکو سره د خپلو اساسي حقونو په اخیستو کې ولاړ دي."
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه چې د اکثریت جمهوري غوښتونکو په لاس کې ده او مشري يې د فلوریډا جمهوري غوښتونکي استازي برایان ماسټ کوي په یوه بیان کې د ایران دحکومت لخوا د لاریون کونکو په وړاندې تاوتریخوالی غندلی دی.
دې کمیټې د سې شنبې په ورځ د ډسمبر ۳۰مه ، په ایران کې د حکومت ضد د ملي لاریونونو په دریمه ورځ، په یوه بیان کې وویل چې د ایران لخوا "د خپلو خلکو ظالمانه ځپل ټکان ورکوونکی دی."
په دې بیان کې راغلي دي: "د ایران خلک د دې بې کفایته او فاسد رژیم څخه د ښه مستحق دي، هغه رژیم چې تل شخصي ګټې د خپلو اتباعو د اړتیاوو څخه پورته ګڼي."
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر وویل: "موږ د ایران د خلکو او د هغوی د غوره لارې د انتخاب د حق سره ولاړ یو."
د ایران د اعتراضونو په اړه د ډیموکراتیک اقلیت یا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډیموکراتیک اقلیت غړې سناتورې جین شاهین لخوا تر اوسه کومه تبصره نه ده شوې.
فورم \ دبحث خونه