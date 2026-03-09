په ترکیې کې د امریکا قونسلګرۍ خپلو کارکونکو ته د وتلو امر کړی

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ (د مارچ نهمه) امر وکړ چې د امریکا د حکومت غیرضروري کارکوونکي او د هغوی کورنۍ دې د ترکیې په جنوب کې د دغه هېوا په لوی ښار ادانا کې د امریکا له قونسلګرۍ څخه ووځي.
دا پرېکړه وروسته له هغه وشوه چې ایران د ترکیې پر لور یو نوی بالستیک توغندی وتوغاوه. دا د ایران په ضد د امریکا او اسرائیل د ګډو عملیاتو له پیل راهېسې دویم برید دی چې کیږي.
د ترکیې د ملي دفاع وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي، هغه بالستیک توغندی چې د دوشنبې په ورځ له ایران څخه وتوغول شو او د ترکیې پر لور روان و، د غازیانتیپ ښار د شاهینبې ولسوالۍ په فضا کې د ناټو د هوايي او د توغندیو ضد د دفاعي سیستمونو له خوا پر وخت شنډ او له منځه یوړل شو. د پېښې په اړه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا نوې پرېکړه «د ډېر احتیاط له مخې» شوې ده. همدارنګه د ترکیې د جنوب ختیځې سیمې لپاره د خطر کچه څلورمې درجې ته لوړه شوې او امریکایي وګړو ته سپارښتنه شوې چې دغه هېواد ته سفر ونه کړي.
د ترکیې لپاره دا خبرداری وروسته له هغه ورکړل شو چې امریکا په سعودي عربستان کې هم د امنیتي اندېښنو له امله د امریکا د حکومت غیرضروري کارکوونکو او د هغوی د کورنیو غړو ته ورته سپارښتنه وکړه. د امریکا سفارت او قونسلګریو په سعودي عربستان کې تېره اوونۍ اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې ټول عادي قونسلي خدمات ځنډول شوي دي.
سعودي عربستان د یکشنبې په ورځ د ایران د بریدونو له امله د لمړنۍ مرګ ژوبلې خبر ورکړ. دا وروسته له هغه وشول چې یو (توغندی) پر یوه استوګنځای ولګېده او د الخرج په ولایت کې یې دوه کسان ووژل او ۱۲ نور یې ټپیان کړل. د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت ایران ته خبرداری ورکړ چې د بریدونو دوام به د دواړو هېوادونو پر اړیکو “د پام وړ اغېزې” ولري.
په داسې حال کې چې له سیمې څخه د امریکایي وګړو ایستل دوام لري، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیلن جانسن په یوې اعلامیې کې وویل چې د فبرورۍ له ۲۸مې راهیسې له منځني ختیځ څخه تر ۳۲ زرو ډېر امریکایي وګړي په خوندي ډول بېرته امریکا ته ستانه شوي دي.
جانسن زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت «نږدې لسګونه چارټر شوي پروازنه کړې او زرګونه امریکایان یې له سیمې څخه په خوندي ډول ایستلي دي». نوموړي وویل: «د حکومت د ۲۴ ساعته کاري ډلې په وسیله، موږ په بهر کې له ۱۹ زرو څخه زیاتو امریکایانو سره مستقیمه مرسته کړې او هغوی ته مو امنیتي لارښوونې او د سفر اسانتیاوې برابرې کړې دي.»
