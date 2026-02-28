د ایران د رژیم په وړاندې د امریکا او اسرائیل د پوځي عملیاتو پیل

په منځني ختيځ کې یو شمېر هېوادونو د ایران لخوا بریدونه غندلي دي.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د شنبې په سهار د ايران پر وړاندې د پوځي عملياتو تر اعلان وروسته، د منځني ختيځ په بېلابېلو سيمو کې چاودنې شوي دي. متحده ایالتونه په قطر، کویټ او بحرين کې پوځي اډې لري، او دغو هېوادونو راپور ورکړی چې د ايران له لوري بريدونه یې شنډ کړي دي.
د قطر د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې دغه هېواد دوه ځله له حملو څخه د خپل سرحد دفاع کړې ده او تر لومړنۍ ارزونې پورې هېڅ ډول زیان يا تلفات نه دي ثبت شوي.
د امریکا د متحدو ایالتونو او اسرائیل له لوري پر ایران له بریدونو ورسته، د ایران میزایلونه د بحرین، قطر، متحده عربي امارات او کویټ په لور توغول شوي چې زیاتره یې خنثی شوي دي.
د اسرائیل لومړي وزیر، بنیامین نتنیاهو، له متحدو ایالتونو سره د یو ګډ برید اعلان وکړ چې وايي "د ضرورت تر وخته به دوام وکړي". ولس ته د لومړي وزیر نتنیاهو پیغام لوستلای شئ.
"زما وروڼو او خويندو اسراییلیانو يو ساعت مخکې، اسرائيل او متحده ايالتونو د ايران د ترهګر رژيم له خوا د موجود ګواښ د له منځه وړلو لپاره پوځي عملياتو پيل کړل.
زه له خپل ستر ملګری، ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د هغه د تاريخي مشرتابه لپاره مننه کوم.
د ۴۷ کالو لپاره، د آيت الله ګانو رژيم د "اسرائيلو ته مرګ" او "امريکا ته د مرګ" شعارونه ورکړي دي. دې رژیم زموږ وينه تويه کړې ده، ډير امريکايان يې وژلي دي، او خپل خلک يې هم قتل کړي دي.
وروسته له هغې چې تهران د امریکا او اسرائیل له لوري پر ایران د بریدونو په ترڅ کې کوربه هېوادونه د توغندیو په پرلهپسې بریدونو په نښه کړل، په منځني ختیځ کې د امریکا سفارتونو د خپلو کارکوونکو په ګډون له امریکايي اتباعو، غوښتي چې ځانونه خوندي کړي او خپل تګ راتګ محدود کړي.
متحده عربي اماراتو او قطر هر یوه راپور ورکړی چې د ایران له لوري د توغندیو د بریدونو لږ تر لږه دوه څپې یې شنډې کړې دي. ابوظبۍ مخکې راپور ورکړی و چې د را لوېدلو ټوټو له امله لږ تر لږه یو کس، چې یو اسیایي تبعه و، وژل شوی دی.
د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت په "ټول ایران کې" له امریکایي وګړو څخه د یوې خبرتیا په خپرولو سره غوښتنه وکړه چې د پوځي عملیاتو د دوام له امله تر "بلې خبرتیا پورې" په هغه ځای کې چې دي هماغلته دې ځانونه خوندي وساتي. په دې پیغام کې لاندې سپارښتنې هم د "ضروري اقداماتو" په توګه وړاندې شوي دي:
خپلې استوګنې یا بله خوندي سیمه کې یو مصون ځای پیدا کړئ. یو څه خواړه، اوبه، درمل، او نور اړین توکي له ځانه سره ولرئ.
د مظاهرو څخه ډډه وکړئ، کوښښ وکړئ چې تاسو ته توجه جلبه نشي، او د خپل شاوخوا چاپیریال په اړه با خبره اوسئ.