د جګړې ختمولو هڅه؛ امریکايي او اوکرایني مقاماتو په دویمه ورځ هم په برلین کې خبرې وکړې

په داسې حال کې چې واشنګټن د اوکراین په ضد د روسیې د جګړې ختمولو په اړه خپلې هڅې زیاتې کړې، د متحدو ایالتونو او اوکراین مقاماتو د دوشنبې په ورځ په برلین کې په دویمه ورځ هم خبرې وکړي.
د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي او نورو اوکرایني مقاماتو سره د خبرو مشري د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویتکاف او د هغه زوم جرید کوشنر کوي.
د یکشنبې په ورځ له پنځو ساعتونو خبرو وروسته ویتکاف په خپل ایکس حساب کې ولیکل: «استازو د سولې د ۲۰-مادو د پلان، اقتصادي اجنډاو او نورو مسائیلو په اړه ژور بحثونه وکړل. ډېر پرمختګونه وشول او سبا به هم سره وګوري.»
د سولې د ۲۰-مادو نوی او تعدیل شوی پلان د متحدو ایالتونو طرحه شوی چوکاټ دی، چې تېره میاشت خپور شو.
د یکشنبې په ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي څرګنده کړه، چې هېواد به یې د ناټو د غړیتوب غوښتنه بنده کړي، که کیف د لویدیځ له لوري امنیتي ضمانت ترلاسه کړي او ډاډه شي چې د سولې له تړون وروسته به روسیه بیا په اوکراین باندې برید نه کوي. نوموړي ټېنګار وکړ چې اوکراین به روسیې ته هېڅ قلمرو نه پرېږدي.
روسیه د اوکراین د دونباس ځینې برخې کنترولوي او له اوکراین څخه غواړي، چې له دغې سیمې څخه ووځي.
ویتکاف او کوشنر تېره میاشت په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جګړې د ختمولو په اړه خبرې وکړې، خو د کوم لوی پرمختګ راپور ورکړل شوی نه دی.
