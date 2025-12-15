د لاس رسي وړ اتصالات

د جګړې ختمولو هڅه؛ امریکايي او اوکرایني مقاماتو په دویمه ورځ هم په برلین کې خبرې وکړې

امریکایي استازي په برلین کې له اوکراین مقاماتو سره خبرې کوي

په داسې حال کې چې واشنګټن د اوکراین په ضد د روسیې د جګړې ختمولو په اړه خپلې هڅې زیاتې کړې، د متحدو ایالتونو او اوکراین مقاماتو د دوشنبې په ورځ په برلین کې په دویمه ورځ هم خبرې وکړي.

د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي او نورو اوکرایني مقاماتو سره د خبرو مشري د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویتکاف او د هغه زوم جرید کوشنر کوي.

د یکشنبې په ورځ له پنځو ساعتونو خبرو وروسته ویتکاف په خپل ایکس حساب کې ولیکل: «استازو د سولې د ۲۰-مادو د پلان، اقتصادي اجنډاو او نورو مسائیلو په اړه ژور بحثونه وکړل. ډېر پرمختګونه وشول او سبا به هم سره وګوري.»

د سولې د ۲۰-مادو نوی او تعدیل شوی پلان د متحدو ایالتونو طرحه شوی چوکاټ دی، چې تېره میاشت خپور شو.

د یکشنبې په ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي څرګنده کړه، چې هېواد به یې د ناټو د غړیتوب غوښتنه بنده کړي، که کیف د لویدیځ له لوري امنیتي ضمانت ترلاسه کړي او ډاډه شي چې د سولې له تړون وروسته به روسیه بیا په اوکراین باندې برید نه کوي. نوموړي ټېنګار وکړ چې اوکراین به روسیې ته هېڅ قلمرو نه پرېږدي.

روسیه د اوکراین د دونباس ځینې برخې کنترولوي او له اوکراین څخه غواړي، چې له دغې سیمې څخه ووځي.

ویتکاف او کوشنر تېره میاشت په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جګړې د ختمولو په اړه خبرې وکړې، خو د کوم لوی پرمختګ راپور ورکړل شوی نه دی.

