د امریکا ځانګړی استازی ویټکاف په مسکو کې له ولادیمیر پوتین سره ګوري

تمه ده چې د امریکا ځانګړی استازی سټیو وټکاف نن د سهشنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د نوې هڅې په چوکاټ کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره وویني.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم، جېرېد کوشنر، هم په دغو خبرو کې برخه اخلي چې د جګړې ختمولو لپاره د امریکا پر تعدیل شوي پلان متمرکزې دي. دا هغه جګړه ده چې روسیې د ۲۰۲۲ کال د فبرورۍ په میاشت کې د اوکراین پر ضد په پراخ یرغل پیل کړه.
د خبرو تر پیل یوه ورځ مخکې د دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولاین لیویټ خبریالانو ته وویل چې د ټرمپ حکومت د سولې تړون ته د دواړو لوریو د رسېدو په تړاو “ډېره خوشبینه” ده.
تېرې اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په میامي کې له اوکرایني چارواکو سره خبرې وکړې. هغه دغه خبرې “ګټورې” وبللې، خو زیاته یې کړه چې "لا هم ډېر کار پرځای پاتې دی چې باید وشي."
د سپینې ماڼۍ ویاندې لیویټ د وروستیو دیپلوماټیکو هڅو په اړه وویل:
"دا د تگ راتگ ډیپلوماسي ده چې تاسو یي د دې ادارې له لوري وینئ چې موږ په مساوي توګه له دواړو لوریو سره خبرې کوو,"
د امریکا له لوري د جګړې د پای پلان د نومبر په ۲۳مه په جینیوا کې د امریکا او اوکراین د چارواکو تر لیدنې وروسته "نوی او اصلاح" شوی دی. د پلان مشخص جزئیات لا ټولو سره په عامو خبري رسنیو کې شریک شوي ندي.
تېره اونۍ د قرغزستان د سفر پر مهال، ولسمشر پوتین وویل چې د امریکا له خوا طرحه شوی چوکاټ کولی شي (د راتلونکو موافقو دپاره یو بنسټ) جوړ کړي.
خو پوتین همداراز ټینګار وکړ چې جګړه به هغه وخت پای ته ورسېږي چې "اوکرایني ځواکونه د هغو سیمو څخه ووځي چې دوی نیولي دي".
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د سهشنبې په ورځ په ایکس ټولنیزې شبکې کې ولیکل:
"موږ د حقیقي سولې او تضمین شوي امنیت د ترلاسه کولو لپاره ژمن یو. دا د داسې کچې ژمنتیا ده چې باید د روسیې له لوري هم تامین شي، او دا کار یوازې زموږ د متحدینو په مرستې ترسره کېدای شي."
