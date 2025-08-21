د لاس رسي وړ اتصالات

امریکا او اروپایي اتحادیې د سوداګریز تړون پر کاري چوکاټ موافقه وکړه

متحدو ایالتونو او اروپایي اتحادیې د یوه داسې سوداګریز تړون پر کاري چوکاټ موافقه کړې چې "متقابلې، عادلانه او متوازنې" سوداګریز ژمنې او د تعرفو نرخونه ټاکي.

د دې تړون په اړه د امریکا او اروپایي اتحادیې ګډه اعلامیه چې د سپینې ماڼۍ لخوا د پنجشنبې په ورځ خپره شوه، وایي:

"د کاري چوکاټ په سر موافقه به زموږ د سوداګرۍ او پانګونې اړیکه چې د نړۍ له ترټولو لویو اړیکو څخه یوه ده، پر یوه قوي بنسټ ودروي او د دواړو خواو اقتصادي ګټو او د صنعتي کیدو په لور چتګ خوځښت ته به لاره هواره کړي.»

امریکا او اروپایي اتحادیه په ګډه د نړیوال اقتصاد ۴۴ سلنه جوړوي.

د تړون عمده شرایط د دارو درملو او سیمیکانډکټرونو پر تعرفو تمرکز کوي.د امریکا له خوا پر دې سکتورونو او ډیرو اروپایي توکو باندې ۱۵ سلنه تعرفه لګول شوې ده.

د موټرو تعرفې د اروپایي اتحادیې د قانوني کړنو سره تړاو لري. ترڅو چې د امریکا پر ګڼو توکو باندې د اروپایي اتحادیې له خوا لګول شوې تعرفې کمې نشي، امریکا به د اروپایي اتحادیې د ۲۷ غړیو هېوادونو د قانوني بدلونونو تر تطبیق پورې، د اروپایي اتحادیې څخه پر وارد شویو موټرو باندې اوسنۍ د ۲۷.۵ سلنې په کچې تعرفې پر ځای وساتي.

همدارنګه، اروپایي اتحادیه ژمنه کوي چې د دې تړون له مخې به د امریکا څخه د ۷۵۰ میلیارد ډالرو په ارزښت انرژي واخلي او په امریکا کې به د ۶۰۰ میلیارده ډالرو نه زیاته نوره پانګونه هم وکړي.

