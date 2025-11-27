له پاکستان سره کړکېچ او د طالبانو هڅې چې غواړي د سیمې له هېوادونو سره اړیکې پیاوړې کړي

د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ له کړکېچ وروسته، دې ډلې هڅه کړې چې د سیمې له نورو هېوادونو سره اړیکې، په ځانګړې توګه سوداګریزې اړیکې، ښې او پیاوړې کړي.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نورالدین عزیزي په دې وروستیو ورځو کې هند او ترکیې ته سفرونه کړي دي، چې د عزیزي په غونډو کې د دواړو هېوادونو له چارواکو سره سوداګریزې اړیکې د بحث اصلي موضوع وه.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په ایکس ټولنیزې شبکې کې په پیغامونو کې لیکلي چې عزیزي ترکیې ته د خپل سفر په جریان کې په استانبول کې د اقتصادي همکارۍ سازمان (ECO) د سوداګرۍ وزیرانو په پنځمه غونډه کې ګډون وکړ او ترڅنګ یې د ترکیې او ایران د سوداګرۍ وزیرانو سره ولیدل او په افغانستان کې یې د سوداګرۍ او ټرانزیټ د پراختیا په اړه بحث وکړ.
د ایران دولتي خبري اژانس، ایرنا، راپور ورکړی چې د ایران د خراسان رضوي ولایت والي، غلام حسین مظفري، د چهارشنبې په ورځ د ۶۵ کسیز پلاوي په مشرۍ هرات ته ورسید ترڅو "د ترانسپورت او سوداګرۍ په برخه کې دوه اړخیزې مسلې وڅیړي."
ایرنا وویل: "د ترانسپورت، ګمرکونو او سوداګرۍ مسلې، سوداګریزې چارې او د کرنې، صنعت، کانونو، سیاحت او د روغتیایي پاملرنې په برخه کې همکاري، او همدارنګه په تخنیکي او مسلکي برخو کې تعلیمي همکاري هغه موضوعات دي چې پدې سفر کې به پرې خبرې وشي."
په ورته وخت کې، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د پنجشنبې په ورځ د نومبر ۲۷مه د افغانستان لپاره د ناروې له شارژدافیر پییر البرټ الساس سره وکتل او د پاکستان په ګډون یې د ټولو هیوادونو سره د اړیکو د لرلو پر هیلې ټینګار وکړ.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې ویلي چې متقي له پاکستان څخه وغوښتل چې د زور پر ځای خبرو اترو ته لومړیتوب ورکړي.
د ناروې شارژدافیر د افغانستان په کونړ، خوست او پکتیا ولایتونو کې وروستي هوایي بریدونه، چې په پایله کې یې ملکي تلفات رامنځته شول، "د خواشینۍ وړ" وبلل او د بریدونو له قربانیانو سره یې د خپل هیواد خواخوږي څرګنده کړه.
په دې وروستیو میاشتو کې، لکه څنګه چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ زیات شوی، د کابل په ګډون د افغانستان په څو ولایتونو باندې هوایي بریدونه هم شوي چې د طالبانو حکومت یې پړه پر پاکستاني ځواکونو اچولې ده.
اسلام آباد ادعا کوي چې طالبانو د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو په شمول د پاکستاني مخالفو ډلو مشرانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي دي، او وسله والو د پاکستان په مختلفو ښارونو کې بریدونه کړي دي.
د کړکېجونو زیاتوالی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې د تړلو لامل شوی، چې وایي له افغانستان سره سوداګري به تر هغه وخته پورې وځنډول شي تر څو چې "د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ټول خوندي ځایونه" له منځه یوړل نشي.
خو په افغانستان کې د طالبانو چارواکو ویلي چې دوی به هیڅ ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه په نورو هیوادونو د برید لپاره کار واخلي.
