د لاس رسي وړ اتصالات

ژبې
صدای امریکا دری
ژوندۍ
site logo site logo
پخوانی بل
Breaking News
لوبې

برازیل لوبه وګټله خو هایټي بل پړاو ته له تګ څخه پاتې شو

د برازیل د فوټبال ملي لوبډلې د مراکش له لوبډلي سره تر یوې ستونزمنې لوبې او مساوې پایلې وروسته، د جمعې په ورځ (جون ۱۹) د هایټي د لوبډلې په وړاندې درې د صفر په وړاندې بریا ترلاسه کړه.

که څه هم اټکلونه داسې وو چې هایټي لوبدله به دا لوبه بایلي خو د نړۍ د فوټبال د طلایي جام پنځه ځله ګټونکې لوبډلې وکړای شول چې په ځان فشار کم او لوبه د دریو ګولونو په وهلو وګټي.

د فوټبال د برخې یو شمیر کارپوهان وایي چې په وروستیو کلونو کې د برازیل د لوبډلي لوبه او په مجموع کې ځلیدل د پام وړ ندي او دا لوبډله نشي کولي په هغو معیارونو لوبه وکړي چې کلونه وړاندې یې کوله.

د برازیل د لوبډلي لوبغاړي تر اوسه چې دلیل یې هم ندی څرګند شوی، ندي توانیدلي د فوټبال د مینه والو هغه تند ماته کړي چې هغوی یې د برازیل له لوبډلي څخه توقع لري.

خو د برازیل د مشهور لوبغاړي نیمار له نشتون پرته بریا دا جوته کوي چې د جنوبي امریکا دغه لوبډله لا هم ددغو سیالیو بل پړاو ته د تګ فرصت لري.

د ریال مادرید د لوبډلي برازیلي لوبغاړي ونیسیوس جونیر وکړای شول چې ښه وځلیږي او د سیالي لوبډلې دفاعي کرښه له مشکلاتو سره مخ کړي.

د ماتیوس کونیا دوو ګولونو او د وینیسیوس جونیر یوه ګول دا وښوده چې د برازیل لوبډله د میدان له منځ او کیڼ لوري څخه پر سیالې لوبډلي ښه نفوذ کولی شوای.

د هایټي لوبډلې که څه هم لوبه وبایلله خو هڅه یې وکړه چې د سیالي لوبډلي پر ګول بریدونه وکړي.

هایټي لوبډلي د دوو پرله پسې ماتو وروسته د نړیوال جام بل پړاو ته له تګ څخه پاتې شوه، که څه هم دا دویم ځل دی چې یاده لوبډله په نړیوال جام کې ګډون کوي خو دا د یاد هیواد د فوټبال لپاره ښه تجربه ګڼل کیږي.

ددې ډلې په نورو لوبو کې مراکش وکړای شول د لوبې په لومړیو شیبو کې سکاټلنډ لوبډلې ته ماته ورکړي او د برازیل تر څنګ څلور امتیازونه ترلاسه کړي.

په ډي ګروپ کې بیا د استرالیا په وړاندې د متحدو ایالتونو د پریکنده بریا وروسته، د پاراګوای لوبډلې وکړای شول چې د ترکیې لوبډلې ته یو د صفر په وړاندې ماته ورکړي او د لوبې درې امتیازونه د ځان کړي.

د نن شنبې (جون ۲۰) په لوبو کې د هالنډ ټیم د سویډن، تونس د جاپان، جرمني د عاج ساحل او ایکواډور د کوراساو په وړاندې لوبه کوي.

This item is part of

اړوند

فورم \ دبحث خونه

XS
SM
MD
LG