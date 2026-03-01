د ایران ضد د عربي جبهې جوړیدل

د ایران پر تاسیساتو د امریکا او اسراییلو له بریدونو وروسته، د فارس خلیج د ځینو هیوادونو په وړاندې د تهران غچ اخیستونکو غبرګونونو د عربي حکومتونو ترمنځ د نارضایتۍ څپه رامینځته کړې او د ایران پر وړاندې د سیمه ییزې جبهې د جوړولو نښې یې راپارولي دي.
ایران تر اوسه پورې په قطر، بحرین، متحده عربي اماراتو او کویټ د توغندیو بریدونه کړي دي، او ادعا کوي چې په سیمه کې د امریکا پوځي اډې په نښه کوي.
سعودي عربستان پر عمان د ایران برید وغانده او په هغو اقداماتو کې یې د عمان سره د "بشپړ پیوستون" اعلان کړ.
د مصر ولسمشر د متحده عربي اماراتو له ولسمشر او د عمان له سلطان سره په تماس کې دا اعلان هم وکړ چې قاهره د متحده عربي اماراتو، عمان او نورو عربي هیوادونو د خاورې په وړاندې د ایران "ښکاره یرغل" غندي.
قطر، په سیمه ییز منځګړیتوب کې د عمان رول ته په اشارې سره، د ایران بریدونه "د هغه هیواد په نښه کول چې په منځګړیتوب کې فعال رول لوبوي، بزدلانه وبلل." په دې اړه، د قطر امیر د ډونالډ ټرمپ سره هم ټیلیفوني خبرې وکړې.
د متحده عربي اماراتو د دفاع وزارت هم اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران لخوا توغول شوي ۱۳۲ توغندي ویجاړ کړي او ۱۹۵ ډرونونه یې شنډ کړي دي.
د متحده عربي اماراتو د ولسمشر ډیپلوماتیک سلاکار انور قرقاش په ایکس حساب کې لیکلي چې د فارس خلیج پر هېوادونو برید ایران په یوه "حساس وخت" کې "ډیر منزوي" کړی دی.
په ورته وخت کې، د فلسطیني ادارې رییس محمود عباس د امریکا او اسراییلو له خوا پر ایران د برید څو ساعته وروسته په عربي هیوادونو او د فارس خلیج پر هیوادونو باندې د ایراني رژیم برید په کلکه وغندل.
انقرې هم د بریدونو په لومړیو ساعتونو کې پر ایران د امریکا او اسراییلو بریدونه وغندل، خو څو ساعته وروسته له هغه چې ایران په عربي هېوادونو برید وکړ، د ایران ضد دریځ یې غوره کړ.
فورم \ دبحث خونه