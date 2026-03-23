د جي۷ وزیران او جنوبي کوریا: ایران دې د خلیج پر هېوادونو بریدونه ودروي

د نړۍ اوو لویو صنعتي هېوادونو (جي ۷) د بهرنیو چارو وزیرانو د منځني ختیځ په بېلابېلو هېوادونو کې د ملکي خلکو او ملکي بنسټونو پر ضد د ایران “بېپروا” بریدونه غندلي، په داسې حال کې چې تهران د دوشنبې په ورځ (مارچ ۲۳مه) متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او بحرین تازه بریدونه وکړل.
د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، بریتانیا، متحدو ایالتونو او اروپايي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ (مارچ ۲۰مه) په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ایران او د هغه د سیمهییزو متحدینو بریدونه “د توجیه وړ نه دي.”
په اعلامیه کې د ایران له رژیم څخه غوښتل شوي چې ټول بریدونه دې “سمدستي او بې له قید او شرطه” ودروي، او د سمندري لارو، په ځانګړي ډول د ستراتیژیک اهمیت لرونکي هرمز تنګي، خوندیتوب دې تضمین کړي.
متحده عربي اماراتو د دوشنبې په ورځ وویل چې د دوی هوايي دفاعي سیستمونو اووه بالستیک توغندي او ۱۶ بېپیلوټه الوتکې شنډ کړې دي. تر اوسه اماراتو د اتو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی، چې شپږ یې بهرني وګړي دي.
د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید آل نهیان د یکشنبې په ورځ (مارچ ۲۲مه) د ایکس په ټولنیزې شبکې کې لیکلي چې هېواد به یې د “ترهګرو له خوا باج اخیستلو ته غاړه کښېنږدي”، چې دا څرګندونې ظاهراً ایران ته اشاره وه.
د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر چو هیون د دوشنبې په ورځ وویل چې له خپل ایراني سیال عباس عراقچي سره په ټیلیفوني خبرو کې د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کړې.
چو هیون وویل چې ایران ته یې سپارښتنه کړې چې د خلیج په هېوادونو کې پر ملکي وګړو بریدونه ودروي. نوموړي همداراز له ایران څخه وغوښتل چې د هرمز تنګي کې د مېشتو کوریایي وګړو او بېړیو امنیت تضمین کړي.
چین هم د دوشنبې په ورځ له ټولو خواوو وغوښتل چې “سمدستي” پوځي عملیات بند کړي او د تاوتریخوالي له زیاتېدو دې ډډه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لین جیان خبرداری ورکړی چې دا شخړه ښايي یو “نه کنټرولېدونکی” حالت ته ولاړه شي.
