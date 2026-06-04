د لاس رسي وړ اتصالات

ژبې
صدای امریکا دری
ژوندۍ
site logo site logo
پخوانی بل
Breaking News
امریکا

اسرائیل او لبنان په واشنګټن کې په مشروط اوربند توافق وکړ

اسرائیل او لبنان د متحدو ایالتونو په منځګړیتوب په واشنګټن ډي سي کې تر یو لړ خبرو اترو وروسته، د چهار شنبې په ورځ (جون دریمه) د اوربند په پلي کیدو هوکړه وکړه.

د متحدو ایالتونو، اسرائیل او لبنان په مشترکه اعلامیه کې راغلي چې دا اروبند په بشپړ ډول د حزب الله د ډزو په دریدو او د لبنان په جنوب کې د لیتاني سیمې څخه د حزب الله د ټولو جنګیالیو په لري کیدو پورې تړلی دی.

د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړو لورو، اسرائیل او لبنان هوکړه وکړه چې د اسرائیل او لبنان ترمنځ هر ډول راتلونکي روابط باید د دواړو خپلواکو هیوادونو له خوا ترسره شي.

د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دفتر رئیس دانیل هولر ددې غونډي په پای کې وویل چې دواړو لورو هوکړه وکړه چې هیڅ غیر حکومتي اړخ یا لوري ته به د لبنان د راتلونکې د برمته کیدو اجازه ورنکړي.

هولر وویل، اسرائیل او لبنان ټینګار وکړ چې یو بل ته بد نیت نلري او ژمنه یې وکړه چې د باور د رامنځ ته کیدو، د ټولو اختلافي موضوعاتو د هواري او د یوې پراخې هوکړې لپاره به مستقیمو خبرو ته دوام ورکوي.

دانیل هولر وویل:"د متحدو ایالتونو په مشرۍ د خبرو اترو په نتیجه کې، اسرائیل او لبنان د یو اروبند په پلي کیدو هوکړه وکړه. اروبند د حزب الله له خوا په کامل ډول د ډزو له دریدو او د لیتاني سکټور له جنوب څخه د حزب الله د جنګیالیو د ایستلو سره تړلی دی. دواړو لورو د متحدو ایالتونو په لارښونه په عاجل شکل د آزمایښتي زونونو په جوړیدو هوکړه وکړه کوم چې د غیر حکومتي حلقاتو د ایستلو په هدف به د لبنان حکومتي ځواکونه د سیمې ځانګړې کنټرول اخلي. دا اقدامات به د سولې او امنیت د یوې پراخې هوکړې په طرف د پرمختګ لامل شي."

که څه هم اسرائیل او لبنان په اوربند موافقه کړې خو رویټرز د لبنان د ملي خبري آژانس په نقل د هغه هیواد په جنوب کې د اسرائیل د بریدونو خبر ورکړی دی.

د اسرائیل دفاع وزیر نن پنجشنبې (جون څلورمه) وویل چې هیواد به یې د اوس لپاره د لبنان په جنوب کې د ترهګرو د بنسټونو د له منځه وړلو لپاره خپلو ځمکنیو عملیاتو ته دوام ورکړي.

بلخوا رویترز خبري آژانس راپور ورکړی چې حزب الله د متحدو ایالتونو په مشرۍ د لبنان او اسرائیل ترمنځ اروبند رد کړی دی. د حزب الله مشر نعیم قاسم په یوې بیانه کې ویلي تر هغه چې اشغال وي، مقاومت به هم روان وي.

اروپايي شورا نن پنجشنبې اعلان وکړ چې د لبنان د وسله والو ځواکونو د ملاتړ لپاره یې د ۱۰۰ میلیونه یورو مرسته چمتو کړې ده.

ددغې شورا د اعلامیې له مخې، دا لبنان ته د اروپايي ټولنې څلورمه کمکي بسته ده او هدف یې دادی څو د هغه هیواد د څارنې، امنیت او کنترول په هدف د یاد هیواد د وسله والو ځواکونو ظرفیت لوړ شي.

ددې نوې کمکي بستې سره له لبنان سره د اروپايي ټولنې د مرستو کچه ۱۸۲ میلیون یورو ته رسیدلې ده.

اړوند

فورم \ دبحث خونه

XS
SM
MD
LG