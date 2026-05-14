افغانستان ته د راتلونکو او وتونکو افغانانو شمېر پام وړ کم شوی

د کډوالو نړیوال سازمان وايي چې د روان ۲۰۲۶ کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان ته د تلونکو او له دې هیواد څخه د وتونکو خلکو شمېر د پام وړ کم شوی دی.
د دغه سازمان په راپور کې ویل شوي دي چې په سیمې کې روانې شخړې او خراب اقتصادي وضعیت له ایران او پاکستان سره د افغانستان د مهاجرت د تګ راتګ بڼه بدله کړې ده.
د کډوالو د نړیوال سازمان راپور د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ د میاشتې څخه نیولې د مارچ تر میاشتې پورې معلومات راټول کړي دي.
راپور وايي چې په دغو دریو میاشتو کې څه باندې ۶۳۰زره خلک افغانستان ته داخل شوي او تر ۲۰۰زرو ډېر نور بیا ترې وتلي دي.
دغه راپور، چې تېره ورځ خپور شو، وايي چې دا خلک له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ورغلي او همدغه راز له افغانستان څخه ایران او پاکستان ته وتلي دي.
په راپور کې راغلي دي چې د ۲۰۲۵ کال د دریو لومړیو میاشتو په پرتله، د سږکال په لومړیو دریو میاشاتو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د تلونکو شمېر ۶۱ فیصده او له ایران څخه افغانستان ته د تلونکو شمېر ۱۴ فیصده کم شوی.
مقاماتو ویلي دي چې د خلکو په تګ راتګ کې د کموالي اصلي علت د ایران جګړه ده او همدغه راز د پاکستان او افغانستان ترمنځ شخړې هم اغیز کړی.
فورم \ دبحث خونه