ولسمشر ټرمپ: ایران سره کیدای شي خبرې ژر پیل شي

د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اې بي سي خبري آژانس ته ویلي دي چې کیدای شي د جګړې د ختمیدو په هدف له ایران سره خبرې ژر پیل شي.
نوموړي زیاته کړې چې جګړه په دواړو حالتونو کې ختمیدلی شي خو هوکړې ته ترجیح ورکول کیږي ځکه هغوی [ایران] به د بیارغونې فرصت ولري. ټرمپ ویلي چې نړۍ به "د دوو غوره ورځو" شاهده واوسي.
اټکل کیږي چې دا خبري د متحدو ایالتونو د ولسمشر د مرستیال جي ډي ونس په مشرۍ او د امریکا او ایران ترمنځ د دوو اونیو د اوربند تر پای ته رسیدو مخکې وي.
د متحدو ایالتونو او ایران جګپوړو چارواکو تیره شنبه (اپریل ۱۱) د جګړې د ختمیدو په هدف د پاکستان په پلازمینه اسلام اباد کې ۲۱ ساعت خبرې وکړي خو دا خبرې بې پایلې پای ته ورسیدې.
د متحدو ایالتونو او ایران ترمنځ د خبرو د بل پړاو تر راپورونو وروسته، سپینې ماڼۍ د سه شنبې په ورځ (اپریل ۱۴) امریکا غږ ته وویل چې د امریکا – ایران په راتلونکو خبرو بحث روان دی خو تر اوسه د خبرو دقیق مهال ویش ندی ټاکل شوی.
بلخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن چهار شنبې اپریل ۱۵ ویلي چې انقره هڅه کوي د تاوتریخوالو د ختمیدو او د خبرو د دوام په هدف، د متحدو ایالتونو او ایران ترمنځ اوربند وغځوي.
د ترکیې ولسمشر وویل: "هلته ممکن ننګونې وي، ممکن پیچلي موضوعات وي چې حل یې وخت وغواړي. خو کله چې تمرکز د سولې په فوایدو وي، او کله چې اوږدمهاله تصور موجود وي، د پام وړ برخه به یې حل شي."
د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اسلام اباد کې له بې پایلو خبرو وروسته د هرمز تنګي د محاصرې اعلان وکړ.
نوموړي د فاکس بزنس نټورکس د خبریالې ددې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د هرمز تنګي د محاصرې څخه خوښ دی، وویل: "دا ډیره د پام وړ ده. ما فکر کوه چې دا به وشي. که څه هم موږ هغوی له منځه وړي دي، هغوی دې ته غبرګون وښود. داسې ښکاري چې دا تر هغه څه چې موږ مخکې درلودل، تقریبا جدي غبرګون و. بنا موږ به وګورو، یوازې د پای نتیجه مهمه ده او موږ ډیر ښه پر مخ روان یو."
ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې په راتلونکو ورځو کې له ایران سره د خبرو اترو د پیل خبره کوي چې د متحدو ایالتونو پوځ نن چهار شنبه ویلي دي چې د سمندر له لارې یې ایران ته د تلونکو او وتونکو تجارتي کښتیو د تګ راتګ مخه نیولې ده.
