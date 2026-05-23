د لاس رسي وړ اتصالات

ژبې
صدای امریکا دری
ژوندۍ
site logo site logo
پخوانی بل
Breaking News
لمړي خبرونه

روبیو او مودي په نوې ډهلي کې په نړیوالې سولې او امنیت خبرې وکړې

مارکو روبیو د نرندرا مودي سره د ملاقات پرمهال
مارکو روبیو د نرندرا مودي سره د ملاقات پرمهال

د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د شنبې په ورځ (مې ۲۳) د هند په پلازمینې نوې ډهلي کې د هغه هیواد له صدراعظم نرېندرا مودي سره وکتل.

رویټرز خبري آژانس لیکلي روبیو او مودي په دې ملاقات کې په نورو مسایلو سربیره په منځني ختیځ کې د اوسني وضعیت او د هند او متحدو ایالتونو ترمنځ په تجارتي اړیکو بحث وکړ.

د هند صدراعظم نرېندرا مودي هم نن شنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یې د هند او امریکا د هر اړخیزې نړیوالې ستراتیژیکې ملګرتیا په برخه کې پر دوامداره پرمختګ او د سیمه ییزې او نړیوالې سولې او امنیت اړوندو مسایلو باندې خبرې وکړې.

روبیو په دې ملاقات کې د واشنګټن او ډهلي د اړیکو په ستراتیژیک ارزښت په ټینګار سره وویل چې د متحدو ایالتونو د انرژۍ محصولات دا قوت لري چې د هند د انرژۍ د تامین بهیر متنوع کړي.

روبیو د ایران د جګړې په تړاو وویل چې متحده ایالات به ایران ته اجازه ورنکړي چې د انرژۍ نړیوال مارکیټ برمته کړي.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې لیدنې مخکې ویلي وو چې ښاغلی روبیو به د هند له صدراعظم سره په خپل ملاقات کې په تجارت، انرژۍ او دفاعي همکاریو بحث وکړي.

بلخوا په هند کې د متحدو ایالتونو سفیر سرجیو ګور په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په نږدې راتلونکې کې سپینې ماڼۍ ته د راتګ په اړه د ولسمشر ټرمپ بلنلیک مودي ته وړاندې کړ.

ګور زیاته کړې، چې روبیو او مودې موثره لیدنه درلوده چې د امنیت، تجارت او مهمو تکنالوژیو په برخه کې یې واشنګټن او نوې ډهلي د اړیکو په پراختیا بحث وکړ.

ټاکل شوېده د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر د مې په شپږ ویشتمه نیټه په نوې ډهلي کې د کواد ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم ګډون وکړي. متحده ایالات، هند، جاپان او آسترالیا د کواد امنیتي ډیالوګ غړي هیوادونه دي.

د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل، په هند کې د کواډ بهرنیو وزیرانو په غونډه کې د اسټرالیا، هند او جاپان ترڅنګ د یو ازاد او پرانیستي هندو-پسفیک سیمې پرمختګ ته سترګې په لار دی.

اړوند

فورم \ دبحث خونه

XS
SM
MD
LG