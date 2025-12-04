د امریکا د استازو خونې یوې کمیټې د ایران په ۱۲ مشرانو باندې د بندیز لګولو طرحه تائید کړه

د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د چهارشنبې په ورځ، د دسمبر ۳مه، "د تهران له خوا د تاوتریخوالي پارولو" لایحه په غوڅ اکثریت سره تصویب کړه. د دې لایحې موخه په هغو ایراني ملایانو باندې بندیز لګول دي چې د امریکا د مشرانو او د متحدینو د وژلو لپاره فتواګانې ورکوي.
د ټیکساس جمهوري غوښتونکي استازي کیت سلف، چې دا لایحه یې د استازو جرګه کې معرفي کړې، د امریکا غږ ته وویل چې دا لایحه د ایران رژیم مسؤل ګڼلو لپاره ده.
سلف وویل "زه تمه لرم چې دا لایحه به ظالم ملایان او د ایران رژیم د خپلو کړنو مسؤل وګڼي. موږ اشخاص د هغوی د حقیقي اقداماتو لپاره په نښه کړي دي چې کړي یې دي. دا لایحه یوازې دا کار کوي، او زه به له مشرتابه څخه وغواړم چې دا موضوع ژر تر ژره ، د هغه نږدې متفقې رایې پراساس کانګرس ته واستوي چې موږ پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې کې درلوده."
د امریکا د کانګرس دغه غړي دا ډول اقدام اړین ګڼي او وایي: " په حقیقت کې ۱۲ اشخاص او شپږ ادارې شته چې یا یې فتواګانې صادرې کړې یا یې د پراخیدو په حال کې دي. د کارګاني په قضیه کې، هغه یوه ویب پاڼه لري چې ادعا کیږي د ولسمشر ټرمپ یا بنیامین نتانیاهو د وژنې هڅې لپاره یې ۲۰ میلیونه ډالره راټول کړي دي."
په لایحه کې څو آیت الله او د ایران حکومتي چارواکي، او همدارنګه د قم علمي مدرسې او د ایران اسلامي جمهوریت صدا او سیما په څیر ادارې شاملې دي.
د دې لایحې د تصویب او توشیح وروسته، به د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو او د مالیې وزیر مکلف کېږي چې په لایحې کې نومول شويو اشخاصو او ادارو باندې بندیزونه ولګوي او دا معلومه کړي چې ایا دوی باید د ځانګړي نومول شوي نړیوال ترهګرو په توګه وپیژندل شي که نه.
