سپینه ماڼۍ: ټرمپ چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې د ایران په وړاندې د وژونکي پوځي ځواک څخه کار واخلي

سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ چمتو دی چې د "اړټیا په صورت کې" د ایران د رژیم په وړاندې د وژونکي پوځي ځواک څخه کار واخلي. سپینې ماڼۍ دا خبره په داسې حال کې کړې چې ولسمشر ټرمپ د ایران څخه غواړي چې د خپلو ناوړه فعالیتونو د بندولو لپاره، له واشنګټن سره یوه هوکړه وکړي.
د سپینې ماڼۍ ویاندې، کارولین لیویټ، د سه شنبې په ورخ (د فبرورۍ ۲۴) خبریالانو ته وویل چې د ایران د رژیم په تړاو، د ډونالډ ټرمپ "لومړی انتخاب" تل دپلوماسي ده.
کارولین لیویټ وویل: "خو لکه څنګه چې هغه (ټرمپ) ښودلې، چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې د متحدو ایالتونو د پوځ وژونکي ځواک څخه کار واخلي. په دې اړه وروستۍ پرېکړه تل ولسمشر کوي."
ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ، د تروټ سوشېل په ټولنیزې شبکې کې لیکلي چې د دې هېواد عمومي لوی درستیز، جنرال دڼ کېن، ارزونه کړې چې امریکا به د ایران د رژیم په وړاندې احتمالي جګړه کې په اسانۍ بریالۍ شي.
ولسمشر ټرمپ لیکلي چې جنرال کېن "زموږ ټولو په شان، غواړي چې د جګړې شاهد نه وي، خو که چېره پرېکړه وشي چې د ایران په وړاندې پوځي لاره ونیسو، دا د ده نظر دی چې یوه اسانه بریا به وي".
امریکایي چارواکو د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې متحده ایالتونو به د پنجشنبې په ورځ د ایران له رژیم سره د غیرمستقیمو خبرو اترو درېیم پړاو په جنیوا کې ترسره کړي.
په دې خبرو کې به د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی، ستیف ویتکاف، او د ولسمشرۍ غیررسمي سلاکار، جرېډ کوشنر، د امریکایي پلاوي استازیتوب وکړي. دواړه د خبرو په لومړي او دویم پړاونو کې هم د امریکایي پلاوي مشري کوله.
د دې غیرمستقیمو خبرو اترو لومړی پړاو په مسقط او دویم پړاو یې په ژینو کې ترسره شو.
د متحدو ایالتونو د جنګ وزیر، پیټ هېګسېټ، د دوشنبې په ورځ په کلوراډو ایالت کې وویل که چېرې ایران له امریکا سره هوکړه ونکړي، د جنګ وزارت به ولسمشر ټرمپ ته پوځي انتخابونه وړاندې کړي.
هېګسېټ وویل: "ټول انتخابونه په نظر کې نیول کیږي، دا د ولسمشر پرېکړه ده. موږ دلته یو چې یقیني کړو چې یوه هوکړه وشي. او فکر کوم ایران یوه ښه هوکړه وکړي، نو منطقي به عمل وکړي."
د هغو راپورونو په اساس چې د امریکا غږ د فارسي څانګې لخوا مؤثق ګڼل کیږي، د تهران په پوهنتونو کې د ایران د رژیم ضد مظاهرې نن (سه شنبه) د څلورمې ورځې لپاره هم دوام لري.
دا مظاهرې د شنبې په ورځ د تهران په پوهنتونونو کې پیل شوې او محصلینو د ایران د مستبد اسلام پلوه حاکمانو د لرې کېدو شعارونه ورکول.
