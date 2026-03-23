ټرمپ: ایران سره مو رغنده خبرې کړې او د انرژۍ په تاسیساتو به یې بریدونه پنځه ورځې وځنډول شي

د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي چې په تېرو دوو ورځو کې یې د «ایران له هېواد» سره «ډېرې ښې او ګټورې» خبرې کړې دي.
ولسمشر ټرمپ نن سه شنبه (مارچ ۲۳) په خپل ټروټ سوشېل کې ولیکل: «خوشحال یم چې خبر درکوم د امریکا متحدو ایالتونو او د ایران هېواد په تېرو دوو ورځو کې په منځني ختیځ کې زموږ د دوښمنیو د بشپړ او هر اړخیز حل په اړه ګټورې او ښې خبرې درلودې...»
ولسمشر ټرمپ لیکلي دي چې دا خبرې اترې به د اونۍ په اوږدو کې هم روانې وې.
هغه لیکلي دي: «...د دغو ژورو، دقیقو او رغوونکو خبرو اتروې لهجې او انداز ته په کتو مې د متحدو ایالتونو د جګړې وزارت ته لارښوونه کړې چې د ایران په اتومي بټیو او د انرژۍ په تاسیساتو باندې هر ډول او ټول بریدونه د پنځو ورځو لپاره وځنډوي» او له هغه وروسته وضعیت به د «روانو خبرو او غونډو په کامیابۍ» پورې تړلی وي.
ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ (مارچ۲۱) د ایران رژیم ضرب الاجل وټاکه او ویې ویل که د هرمز تنګي په بشپړ ډول بېرته خلاص نه شي، د ایران د انرژۍ تاسیسات به ختم کړي.
هغه په خپل ټروټ سوشېل کې لیکلي وو که «ایران له همدې شېبې څخه په راتلونکو ۴۸ ساعتونو کې د هرمز تنګی په بشپړه توګه او پرته له کوم ګواښ پرته بېرته خلاص نه کړي، متحده ایالتونه به د هغه هیواد بېلابېل برېښنايي تاسیسات په نښه او ختم کړي او پیل به یې» له تر ټولو سترو تاسیساتو څخه کوي.
متحدو ایالتونو او ایران د فبرورۍ په ۲۸مه نېټه په ایران باندې عملیات پیل کړل. د متحدو ایالتونو پوځ وايي چې د «حماسي غضب» په دغو عملیاتو کې یې د ایران رژیم مشرتابه، پوځي ځواک، هوايي ځواک، سمندري ځواک او نور مهم تاسیسات په نښه کړي او عملیات بریالي روان دي.
متحده ایالتونه او متحدین یې هڅه کوي چې د هرمز مهم تنګي لاره پرانیستې وي او تیل او نور اکمالات په کې اسان او له کوم خطر پرته وشي.
ولسمشر ټرمپ له خپلو متحدینو څخه هم غوښتي چې د هرمز تنګي په پرانیستلو کې ورسره مرسته وکړي، ایران وايي دا لاره یې تړلې او ګواښ یې کړی که هرې بېړې پرې تېره شوي، وبه وېشتل شي.
فورم \ دبحث خونه