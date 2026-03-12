ملګري ملتونه: جګړو ایران کې تر ۳.۲ میلیونه کسان موقتاً بیځایه کړي

د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ (یو ان اچ سي آر) وایي ددې بنسټ د لومړنیو ارزونو له مخې په ایران کې د روانو جګړو له امله چې نن یې ۱۳مه ورځ ده تر ۳.۲ میلیونه کسان په موقتي ډول بیځایه شوي دي.
دې بنسټ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په ایران کې د بیځایه شویو کسانو شمیر د ۶۰۰ زره څخه نیولې تر یو میلیون کورنیو پورې دی. ملګري ملتونه وایي د راپورونو له مخې ډیر داخلي بیځایه شوي کورنۍ له تهران او نورو ښاري سیمو څخه د هغه هیواد شمال او کلیوالو سیمو ته پناه وړي.
یو ان اچ سي آر په خپل ایکس حساب کې لیکلي، شمیرې ښایي لوړي شي ځکه نښتې روانې دي او په دې سره د بشري اړتیاو په برخه کې هم اندیښنې زیاتیږي:"د جګړو په زیاتیدو سره په ایران کې تر ۳.۲ میلیونه ایرانیان په موقتي ډول بیځایه شوي دي."
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ د ملکي وګړو د خوندیتوب، بشري مرستو ته لاسرسی او هغو کسانو ته د سرحداتو د پرانیستل کیدو غوښتنه کړې چې د خوندیتوب په لټه کې دي.
