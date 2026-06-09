د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه؛ امریکا طالبان د یرغمل نیولو په ډیپلوماسۍ تورن کړل

د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امریکا متحده ایالتونو یو استازي، جیفري بارتوس، د طالبانو حکومت د "یرغمل نیولو پر ډیپلوماسۍ" باندې تورن کړ.
بارتوس د دوشنبې په ورځ (د جون اتمه) د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل او د شورا له ټولو غړو یې وغوښتل چې د طالبانو له لوري د امریکايي وګړو "ناعادلانه نیول" وغندي.
په دې غونډه کې، چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره جوړه شوې وه، بارتوس زیاته کړه: "د طالبانو اقدامات لا هم د یوناما فعالیتونه له خنډ سره مخ کوي، چې په کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ملګرو ملتونو اړوندو ساحو ته د افغان ښځینه کارکوونکو د ننوتلو مخنیوی هم شامل دی."
د امریکا استازي همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې د یوه دایمي ځانګړي استازي نشتوالی د طالبانو د حساب ورکونې بهیر کمزوری کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیالې او د یوناما سرپرستې، جورجیت ګانیون، امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه وویل چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې "په ظاهره" باثباته دی او زیاته یې کړه چې د طالبانو د واکمنۍ پر وړاندې "هیڅ مهمه وسله واله یا سیاسي ننګونه" نه شته.
خو دې ملګروملتونو چارواکې وویل چې د طالبانو حکومت له خوا پر افغان ښځو او نجونو د "سختو او مخ پر زیاتېدو" محدودیتونو وضع کول دوام لري.
ګانیون وویل: "شاوخوا ۳.۸ میلیونه نجونې چې عمرونه یې د ۷ او ۱۸ کلونو ترمنځ دي، ښوونځیو ته نه ځي، چې له دې ډلې څخه تر ۲.۶ میلیونو زیاتې تنکۍ نجونې دي. هر کال نږدې ۲۵۰ زره نورې نجونې د تل لپاره له ثانوي زده کړو محرومیږي، چې دا د استعداد او وړتیاوو له لاسه وتلې یو نسل رامنځته کوي."
د یوناما سرپرستې له طالبانو وغوښتل چې پر افغان ښځو او نجونو ټول محدودیتونه لغوه کړي.
ګانیون خبرداری ورکړ چې د طالبانو له خوا د ښځو او نجونو پر حقونو زیاتېدونکي محدودیتونه د "بنسټیز او سیستماتیک زیان" سبب شوي دي؛ داسې زیان چې د هغې په وینا به یې اغېزې د افغانستان راتلونکي نسلونه هم متأثره کړي.
هغې وویل چې د ښځو او نجونو د پراخو زده کړو د محرومیت له امله د هېواد روغتیايي او تعلیمي سکتورونه همدا اوس د ښځینه متخصصو کارکوونکو له کمښت سره مخ دي، او که دا وضعیت دوام وکړي، افغانستان به تر ۲۰۳۰ کال پورې د څه باندې ۲۵۰ زره مسلکي ښځینه کارکوونکو له کمښت سره مخ شي.
د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیالې د هرات ولایت د ښځو او نجونو وروستیو نیونو ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې شاوخوا ۳۰ ښځې د خپلو جامو د بڼې له امله نیول شوې دي. هغې له طالب چارواکو وغوښتل چې محدودیتونه، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په برخه کې، لرې کړي او له نړیوالې ټولنې سره نوې پاڼه پرانیزي.
بل لور ته، د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي، ریچارډ بېنېټ، په اېکس (X) ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې په هرات کې د ښځو او نجونو نیول د درېیمې پرلهپسې ورځې لپاره دوام لري.
بېنېټ دا اقدام غیرقانوني او د منلو وړ نه دی بللی. هغه ویلي چې نیونې باید ودرول شي او نیول شوې ښځې باید سمدستي خوشې شي.
فورم \ دبحث خونه