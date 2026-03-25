د خلیج عربي هېوادونه : د ایران د رژیم بریدونه د سیمې امنیت ګواښي

د ایران د رژیم ګاونډیو هېوادونو د چهارشنبې په ورځ د مارچ ۲۵مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل چې د دغه هېواد له لوري د ډرون او د توغندیو بریدونو هېڅ توجیه نشته او دا د سیمې سوله له ګواښ سره مخ کوي.
ایراني ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د خلیج په هیوادنو نوي بریدونه وکړل، چې سعودي عربستان وویل د دوی هوايي دفاع ۳۴ بېپیلوټه الوتکې او یو بالستیک توغندی شنډ کړي، په داسې حال کې چې بحرین اعلان وکړ ۳۰ ډرونونه یې له منځه وړي او متحده عربي اماراتو ۹ ډرونونه شنډ کړي دي.
ایران وروسته له هغه پر ګاونډیو عربي هېوادونو کې ملکي او د امریکا پر اهدافو بریدونه پیل کړل، چې امریکا او اسرائیلو د فبرورۍ په ۲۸مه د رژیم له لوري د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره ګډ عملیات پیل کړل.
په ژینو کې د ملګرو ملتونو لپاره د متحده عربي اماراتو سفیر، جمال جمعه المشراخ، د بشري حقونو شورا ته وویل چې پر اماراتي ملکي تاسیساتو، هوايي ډګرونو او استوګنیزو سیمو د ایران “خاین او ترهګر” بریدونه “په بشپړه توګه بېمسؤلیته” دي.
المشراخ د ایران دا ادعا رد کړه چې ګواکې دا بریدونه د غچ اخیستنې عمل دی او ویې ویل چې د اماراتو خاوره د ایران پر ضد د بریدونو لپاره نه ده کارول شوې.
په ژینو کې د ایران د ملګرو ملتونو استازي، علي بحریني، د دغو نیوکو په ځواب کې شورا ته وویل چې “په سیاسي او حقوقي ډګرونو کې د ایران په نښه کول یوازې” د اسلامي جمهوریت سیمهییز دښمن اسرائیل زړور کوي او “یوه تاریخي تېروتنه” ده.
د کویټ استازي، ناصر عبدالله الحیین، وویل چې د ایران بریدونه “د سیمې او نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو وجودي ګواښ” رامنځته کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر، ولکر ترک، په یوه ویډیويي پیغام کې شورا ته وویل چې د لوی بحران او پر ملکي وګړو د اغېزو د مخنیوي یوازینۍ لار د شخړې پای ته رسول دي.
