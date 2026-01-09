ټرمپ: پر وینزویلا مې د بریدونو بله څپه ودروله

د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي چې پر وینزویلا یې د بریدونو دوهمه څپه ځنډولې ده، او ټینګار یې وکړ چې د هیواد موقت مشران او متحده ایالتونه په ځانګړي توګه د هغه هیواد د تیلو او ګازو د زیربناوو په بیا رغونه کې په ګډه ښه کار کوي.
ټرمپ د جمعې په ورځ د جنورۍ په ۹مه خپلې ټولنیزې شبکې تروت سوشیل کې ولیکل، "وینزویلا د سولې د لټون د یوې نښې په توګه ګڼ شمېر سیاسي بندیان خوشې کوي. دا یو ډېر مهم او ځیرک اقدام دی."
ټرمپ د تیرې شنبې په ورځ د امریکایي ځواکونو لخوا د وینزویلا د دیکتاتور نیکولاس مادورو د نیول کیدو نه وروسته د جمعې په ورځ وویل: "متحده ایالتونه او وینزویلا په ځانګړې توګه د تیلو او ګازو د زیربناوو په بیارغونه کې په ډیر لوی، غوره او عصري ډول په ګډه ډیر ښه کار کوي."
ولسمشر ټرمپ زیاته کړه "د دې همکارۍ له امله، ما د بریدونو دوهمه څپه چې مخکې یې تمه کیده، لغوه کړه، ځکه چې اړین نه ښکاري، خو بیا هم ټولې بیړۍ به د خوندیتوب او امنیت په موخه په خپل ځای پاتې شي."
ټرمپ وویل چې هغه به د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د تیلو شرکتونو د مشرانو سره وګوري ترڅو د وینزویلا د انرژۍ زیربناو په بیا رغونې کې د مرستې په اړه بحث وکړي.
هغه وویل: "د تیلو لوی شرکتونه به لږترلږه ۱۰۰ میلیارد ډالر پانګونه وکړي، چې له ټولو سره به زه نن په سپینه ماڼۍ کې وګورم."
ولسمشر ټرمپ د دې اونۍ په پیل کې، اعلان وکړ چې وینزویلا به د وینزویلا د خلکو او متحدو ایالتونو د ګټې لپاره د بازار په نرخونو کې له ۳۰ څخه تر ۵۰ میلیون بیرل تیل د پلور لپاره وړاندې کړي.
