د لاس رسي وړ اتصالات

ژبې
صدای امریکا دری
ژوندۍ
site logo site logo
پخوانی بل
Breaking News
لمړي خبرونه

ټرمپ: پر وینزویلا د امریکا څار کلونه دوام کولی شي

ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر
ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر

د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د شنبې په ورځ د وینزویلا د دیکتاتور نیکولاس مادورو له نیولو وروسته، پر وینزویلا د امریکا څار کلونه دوام کولی شي.

ټرمپ د چهارشنبې په ماښام د نیویارک ټایمز سره په یوه مرکه کې کله چې له هغه وپوښتل شول چې پر وینزویلا به د امریکا څارنه څومره وخت ونیسي، وویل "یوازې وخت به پریکړه وکړي."

کله چې له هغه څخه وپوښتل شول چې د یوې میاشتې، یو کال یا ډیرو ترمنځ انتخاب وکړي، هغه ځواب ورکړ، "زه فکر کوم چې دا به ډیر وخت ونیسي."

ټرمپ وویل چې د وینزویلا موقت چارواکي چې اوس په واک کې دي "موږ ته به هر هغه څه چمتو کړي چې موږ ورته اړتیا لرو"، او هغه ژمنه وکړه چې هیواد [وینزویلا] به "په ډیره ګټوره توګه" بیا ورغوي.

هغه وويل: "موږ به له تېلو څخه کار واخلو او تېل به ترلاسه کړو. موږ به د تېلو بيې ټيټې کړو او وينزويلا ته به پيسې ورکړو، چې دوی ورته سخته اړتيا لري."

ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې اونۍ په پیل کې، وویل وینزویلا به د ۳۰ څخه تر ۵۰ میلیونه بېرله تېل استخراج کړي چې د بازار په بیه به وپلورل شي، څو د وینزویلا او د متحدو ایالتونو د خلکو په ګټه وکارول شي.

ولسمشر خپلې ټولنیزې شبکې تروت سوشیل کې په یوه پوست کې لیکلي چې "تیل به د زېرمه کوونکو کښتیو له لارې انتقال شي او د تخلیې دپاره به مستقیما د امریکا بندرونو ته راوړل شي."

د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویټ د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې متحده ایالتونه به په "انتخابي" ډول پر وینزویلا بندیزونه لرې کړي ترڅو د هیواد خام تیل په نړیوالو بازارونو کې انتقال او وپلورل شي.

فورم \ دبحث خونه

اړوند

XS
SM
MD
LG