ټرمپ: پر وینزویلا د امریکا څار کلونه دوام کولی شي

د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د شنبې په ورځ د وینزویلا د دیکتاتور نیکولاس مادورو له نیولو وروسته، پر وینزویلا د امریکا څار کلونه دوام کولی شي.
ټرمپ د چهارشنبې په ماښام د نیویارک ټایمز سره په یوه مرکه کې کله چې له هغه وپوښتل شول چې پر وینزویلا به د امریکا څارنه څومره وخت ونیسي، وویل "یوازې وخت به پریکړه وکړي."
کله چې له هغه څخه وپوښتل شول چې د یوې میاشتې، یو کال یا ډیرو ترمنځ انتخاب وکړي، هغه ځواب ورکړ، "زه فکر کوم چې دا به ډیر وخت ونیسي."
ټرمپ وویل چې د وینزویلا موقت چارواکي چې اوس په واک کې دي "موږ ته به هر هغه څه چمتو کړي چې موږ ورته اړتیا لرو"، او هغه ژمنه وکړه چې هیواد [وینزویلا] به "په ډیره ګټوره توګه" بیا ورغوي.
هغه وويل: "موږ به له تېلو څخه کار واخلو او تېل به ترلاسه کړو. موږ به د تېلو بيې ټيټې کړو او وينزويلا ته به پيسې ورکړو، چې دوی ورته سخته اړتيا لري."
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې اونۍ په پیل کې، وویل وینزویلا به د ۳۰ څخه تر ۵۰ میلیونه بېرله تېل استخراج کړي چې د بازار په بیه به وپلورل شي، څو د وینزویلا او د متحدو ایالتونو د خلکو په ګټه وکارول شي.
ولسمشر خپلې ټولنیزې شبکې تروت سوشیل کې په یوه پوست کې لیکلي چې "تیل به د زېرمه کوونکو کښتیو له لارې انتقال شي او د تخلیې دپاره به مستقیما د امریکا بندرونو ته راوړل شي."
د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویټ د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې متحده ایالتونه به په "انتخابي" ډول پر وینزویلا بندیزونه لرې کړي ترڅو د هیواد خام تیل په نړیوالو بازارونو کې انتقال او وپلورل شي.
