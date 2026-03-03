قطر او متحده عربي اماراتو د سلګونو ایراني توغندیو او ډرونونو د شنډولو اعلان وکړ

قطر د سې شنبې په ورځ د مارچ درییمه، اعلان وکړ چې ځواکونو یې له ۱۰۰ څخه زیات ایراني توغندي شنډ کړي دي، او د دغه هېواد حکومت په سیمه کې د ایران دوامداره یرغل غندلی دی.
د قطر د دفاع وزارت اعلان وکړ چې ۲۴ ایراني ډرونونه یې هم ویشتلې دي.
قطر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په یوه پیغام کې، وویل چې د ایران لخوا د امریکا او اسرائیل د بریدونو په ځواب کې د سیمې په هیوادونو بریدونه "د تاوتریخوالي د نه منلو وړ زیاتوالی" دی.
متحده عربي اماراتو د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دفاع وزارت یې چمتو دی چې د ایران د بریدونو په وړاندې له خپلې خاورې او خلکو دفاع وکړي.
د متحده عربي اماراتو د دفاع وزارت اعلان وکړ چې ځواکونو یې د شخړې له پیل راهیسې ۷۵۵ ایراني ډرونونه شنډ کړي او ۱۷۲ بالستیک توغندي یې ویجاړ کړي دي.
د متحده عربي اماراتو حکومت اعلان وکړ چې د ایران په بریدونو کې په دغه هېواد کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي.
قطر، بحرین او اردن د دوو کویټي سرتیرو د وژنې په غبرګون کې له کویت سره خواخوږي څرګنده کړې ده.
