نتنیاهو: د اسراییل هوايي برتري زموږ د امنیت بنسټ دی

د اسراییل صدراعظم بنیامین نتنیاهو، په هغو مراسمو کې چې د اسراییلو د هوايي ځواک پیلوټانو پکې ګډون کړی و، د اکتوبر د ۷مې ترهګریزې حملې وروسته د خپل هیواد پوځي لاسته راوړنو ته اشاره وکړه او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یې د ایران د اټومي تاسیساتو په بریدونو کې د هغه د همکارۍ له امله مننه وکړه.
د "آی ۲۴ نیوز" د خبري ویب پاڼې په وینا، نتانیاهو د "زمریانو راپورته کیدو" عملیاتو ته اشاره وکړه، چې په کې اسراییلي الوتکې تر تهران پورې ننوتلې او د ایران دوه لوی ګواښونه - یعنې اټومي پروګرام او زرګونه بالستیک توغندي یې له منځه یوړل – هغه ټینګار وکړ چې د اسراییل هوايي ځواک اوس په ټول منځني ختیځ کې د عمل په بشپړې آزادۍ سره فعالیت کوي او د هر ډول وضعیت لپاره چمتو دی.
بنیامین نتنیاهو ایران د "شر د محور" مشر وباله چې د اخوان المسلمین په مشرۍ د افراطي سني ځواکونو سره یوځای د اسراییل له منځه وړل غواړي.
د اسراییل صدراعظم خبرداری ورکړ چې په غزه کې حماس د بې وسلې کولو څخه انکار کړی، په لبنان کې حزب الله لاهم یو ګواښ دی، حوثیان په یمن کې فعال دي، او ایران لاهم اصلي ګواښ دی.
نتنیاهو ټینګار وکړ چې اسراییل د شخړې په لټه کې نه دی، خو هوښیار دی.
د اسراییل حکومت په راتلونکې لسیزه کې په بهرنیو عرضه کونکو باندې د اتکا د کمولو لپاره د هوايي ځواک په ګډون د وسلو د کورني تولید لپاره ۱۱۰ میلیارد ډالر ځانګړي کړي دي.
نتنیاهو دا اقدام د جګړې په ډګر کې د برترۍ د ساتلو لپاره اړین وګاڼه او ویې ویل چې اسراییلي متخصصین پرمختللې وسلې جوړوي.
نتنیاهو د ایران په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پوځي همکارۍ چې پکې د ایران په اټومي تاسیساتو برید او د اسراییلو د هوايي حریم دفاع شامله وه، ستاینه وکړه او ویې ویل چې دا جګړه د "بیا زیږون جګړه" ده چې اسراییل یې په یوه سیمه ایز او نړیوال ځواک بدل کړی دی.
نوموړي زیاته کړه چې دا ځواک هیوادونه اسراییل ته نږدې کوي او سیمه ایزې سولې ته وده ورکوي.
د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا پوځي برید د ناڅاپي هوايي او توغندیو عملیاتو په ترڅ کې ترسره شو.
د فردو، نطنز او اصفهان پر تاسیساتو د بمباریو او کروز توغندیو بریدونه وشول، او د امریکا حکومت خپل هدف "د ایران د غني کولو ظرفیت له منځه وړل او د اټومي ګواښ درول" اعلان کړل.
د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې هم له برید وروسته اعلان وکړ چې د فوردو د اټومي تاسیساتو "تقریبا ټول حساس تجهیزات" له منځه وړل شوي دي.
فورم \ دبحث خونه