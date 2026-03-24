د ایران په رژیم د امریکا او اسرائیل د ځواکونو عملیات روان دي

د متحدو ایالتونو او اسرائیل ځواکونو د سې شنبې په ورځ (مارچ ۲۴مه) د ایران د ترهګر رژیم پر پاتې شونو باندې نور عملیات وکړل. دا له هغه وروسته دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې له هغو کسانو سره نوې خبرې روانې دي چې د هغه په وینا ښکاري اوس دا هېواد اداره کوي، چې د دریو اونیو امریکایي-اسرائیلي بریدونو د پای ته رسېدو لپاره یوې موافقې ورسیږي.
د امریکا د پوځ مرکزي قوماندانۍ (سینټکام) وویل چې د منځني ختیځ په اوبو کې د «یو اس اس ابراهام لنکن» الوتکه وړونکي بېړۍ باندې په ځایي وخت د سې شنبې په سهار عملیاتي پروازونه روان وو.
دغه جنګي بېړۍ د فبرورۍ له ۲۸مې راهیسې، د «حماسي غضب د عملیاتو» له پیل سره، د ایران د رژیم پر وړاندې د امریکا د هوايي بریدونو یو مهم مرکز ګڼل کیږي.
سینټکام د دوشنبې په ورځ مارچ ۲۳مه په خپل ایکس حساب کې یو لړ معلومات خپاره کړل او ویې ویل چې امریکایي ځواکونو تر اوسه د ایران د رژیم څه باندې ۹زره هدفونه ویشتي او له ۱۴۰ څخه زیاتې ایراني بېړۍ یې زیانمنې کړي او یا یې له منځه وړي دي.
د اسرائیل دفاعي ځواکونو هم په ایکس کې لیکلي چې اسرائیلي جنګي الوتکو د سې شنبې په ورځ د ایران د اصفهان په مرکزي ښار او د هېواد په نورو برخو کې د رژیم پر تولیدي تاسیساتو «پراخ بریدونه» وکړل.
له دې مخکې، د همدې ورځې په پیل کې، د هغوی ایکس په حساب کې ویل شوي وو چې اسرائیلي الوتکو د شپې له خوا د رژیم تر ۵۰ زیات هدفونه، چې په کې د بالستیک توغندیو د ساتنې او توغولو ځایونه هم شامل وو، په نښه کړل.
د امریکا غږ فارسي څانګې وویل چې په ټولنیزو رسنیو کې د باور وړ راپورونه ښيي چې ایرانیانو د سې شنبې په شپه شاوخوا د ۱۲:۳۰ تر ۱۲:۴۵ پورې د ایران په پلازمېنه تهران کې د سترو چاودنو غږونه اورېدلي دي.
د راپورونو له مخې، دغو چاودنو ودانۍ او کړکۍ لړزولي او د موټرو د الارمونو غږونه یې پورته کړي دي.
د امریکا او اسرائیل د عملیاتو له پیل راهیسې، د ایران رژیم په هېواد کې د انټرنېټ لاسرسی محدود کړی چې مخالفین وځپي او د بهر نړۍ سره د معلوماتو شریکول ستونزمن کړي.
ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ د ټینیسي ایالت په ممفیس ښار کې وویل چې امریکایي چارواکو په تېرو دوو ورځو کې له ایراني استازو سره «لومړنۍ خبرې» کړې دي، هغه کسان چې د هغه په وینا، د عملیاتو په ترڅ کې د رژیم د لسګونو مشرانو له وژل کېدو وروسته «داسې ښکاري چې هېواد چلوي».
ټرمپ وویل چې هغه د جګړې وزارت ته امر کړی چې د هغه څه پر بنسټ چې نوموړي «ډېرې ښې خبرې» وبللې، «په ایران کې د انرژۍ او برېښنا پر مهمو هدفونو پلان شوي بریدونه په موقتي ډول وځنډوي».
ایران هم د سې شنبې په ورځ د اسرائیل پر استوګنځایونو باندې د توغندیو نور بریدونه وکړل، چې راپورونه وايي د اسرائیل په مالي مرکز تل ابیب او د سوېلي نقب په دښتې کې لګېدلي.
اسرائیلي رسنیو وویل چې یو توغندی د هوايي دفاع له سیستم څخه تېر شو او د تل ابیب په یوه استوګنځای باندې ولګېد، چې ودانیو ته یې زیان ورساوه او څو کسان یې لږ ټپیان کړل.
دوی دا هم وویل چې د یو بل توغندي ټوټې د نقب په یوه بدوي مېشته سیمه کې پر یوه ګرځنده کور ولګېدې، چې یو سړی یې ټپي کړ او د هغه د کورنۍ درې نور غړي یې هم سرسري ژوبل کړل.
