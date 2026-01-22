ولسمشر ټرمپ د ګرینلنډ د امنیت په اړه له ناټو سره "تفاهم" ته رسیدلی

د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي چې هغه د ناټو له اتحاد سره د ډنمارک تر کنټرول لاندې د شمال قطب ټاپو، د ګرینلنډ په اړه چې د ټرمپ په وینا د امریکا د ملي امنیت لپاره یې ترلاسه کول غواړي د "راتلونکي تړون لپاره د چوکاټ" په اړه "تفاهم" ته رسیدلی دی.
ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د جنورۍ ۲۱مه خپلې ټولنیزې شبکې، تروت سوشیل کې په یوه پوسټ کې لیکلي چې دا چوکاټ د یوې "ډیرې ګټورې" غونډې پر بنسټ ولاړ دی چې ولسمشر د ناټو له عمومي منشي مارک روټه سره د سویس په داووس کې د نړیوال اقتصادي فورم په څنډه کې سر ته ورساوه.
ټرمپ وویل چې هغه او روټه د "ګرینلنډ او په حقیقت کې د ټول شمال قطب سیمې په تړاو " د راتلونکي تړون لپاره د چوکاټ په اړه تفاهم ته رسیدلي دي.
ټرمپ د دې معاملې له مخې، اعلان وکړ چې هغه به په اتو اروپايي هیوادونو چې په ګډه د ګرینلنډ د پیرودلو لپاره د هغه د وړاندیز مخالفت کوي، تعرفې ونه لګوي.
ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ، په تروت سوشیل کې ګواښ کړی و چې که چیرې دغه اته اروپايي هیوادونه د "ګرینلنډ د بشپړ او جامع پېر" لپاره موافقه ونه کړي، هغه به د فبروري له لومړۍ نیټې څخه په دغو هیوادونو باندې لس سلنه تعرفې ولګوي.
ډنمارک او اوو نورو اروپايي هېوادونو د ګرینلنډ لپاره د ټرمپ غوښتنه رد کړې او ویلي یې دي چې دا سیمه باید د ډنمارک تر حاکمیت لاندې پاتې شي.
ټرمپ د ګرینلنډ او د شمال قطب په اړه د راتلونکي تړون د چوکاټ جزئیات شریک کړي ندي. هغه ویلي دي چې د ګرینلنډ پېرودل به دا د متحدو ایالتونو او شمال قطب د سیمې لپاره د هغه د وړاندیز شوي طلایي ګنبد د توغندیو د دفاعي ډال کلیدي عنصر کړي.
ټرمپ په خپل پوسټ کې لیکلي: "د ګرینلنډ په اړه د طلایي ګنبد په اړه نورې خبرې اترې روانې دي. د خبرو اترو د پرمختګ سره سم به نور معلومات هم شریک شي. مرستیال ولسمشر جي ډي وینس، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، ځانګړی استازی سټیو ویټکاف، او نور، که اړتیا وي، به د خبرو اترو مسؤلیت ولري - دوی به مستقیم ما ته راپور راکړي."
