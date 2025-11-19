د امریکا- سعودي شرکتونو د ۲۷۰ میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل

متحدو ایالتونو او سعودي عربستان د چهارشنبې په ورځ نومبر ۱۹ د سلګونو ملیادر ډالرو په ارزښت تړونونه اعلان کړل.
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په متحدو ایالتونو کې د یو تریلیون ډالرو پانګونې اعلان کړی او دا نوي تړونونه د همدغه اعلان برخه بلل کېږي.
ولسمشر ټرمپ وویل چې د دواړو هېوادونو شرکتونو د ۲۷۰ میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل، چې فضايي، انرژۍ او د تکنالوژۍ سکتورونه په کې شامل دي.
نوموړي وویل چې دا اونۍ چې کوم تړونونه شوي، د هغه په اساس به د جي اې فضايي شرکت «ژر د ۷۸۷ ډریملاینرز لپاره د الوتکو لسګونه نوي انجینونه» سعودي عربستان ته انتقال کړي.
هغه وویل: «د دغه اعلان له لارې چې هره نوې دنده او هره نوې کمپنۍ جوړېږي، زموږ منځنۍ طبقه (مډل کلاس) غښتلې کوي او د امریکا د صنعت ملا قوي کوي.»
دا معاملې د هغه ۱ ټریلیون ډالرو پانګونې برخه ده چې د سې شنبې په ورځ د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان لخوا اعلان شوه، چې ولسمشر ترمپ یې کوربه و.
ټرمپ دا هم وویل چې دواړو هیوادونو "د ملکي اټومي انرژۍ، مهمو منرالونو او مصنوعي ځیرکتیا په اړه بنسټیز تړونونه" لاسلیک کړي دي.
هغه وويل: "د هغو تړونونو له مخې چې په دې اونۍ کې لاسلیک کیږي، د نړۍ دوه د انرژۍ زبرځواکو هیوادونه - متحده ایالتونه او سعودي عربستان - په بې ساري ډول د انرژۍ په برخه کې همکاري کوي. نن ورځ دلته امریکایي او سعودي شرکتونه د مایع طبیعي ګازو په برخه کې سره یوځای کیږي، زیربنا جوړوي او زموږ د انرژۍ دواړه سکتورونه پیاوړي کوي."
ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د کینیډي مرکز کې د امریکا-سعودي عربستان د پانګونې په فورم کې سوداګرو او پانګوالو ته وویل: "د ټرمپ ادارې لاندې، امریکا بیرته وغوړیده، او د سوداګرۍ لپاره د امریکا دروازې پرانستي دي. امریکا په حقیقت کې تر بل هر وخت پیاوړې ده."
د امریکا او سعودي عربستان د شرکتونو تر منځ د ۲۷۰ ميليارده ډالرو په ارزښت د سوداګريزې معاملې لاسليک
د امريکا او سعودي عربستان چارواکو د چهارشنبې په ورځ د سلګونو ميليارده ډالرو پانګونې اعلان وکړ. دا دواړه هېوادونه د هغو سوداګريزو پروژو ستاينه کوي چې د سعودي وليعهد محمد بن سلمان د ټريليون ډالرو پانګونې د سترې طرحې برخه ده.
د امريکا–سعودي سوداګريز فورم ته په وينا کې، د امريکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وويل چې د دواړو هېوادونو شرکتونو د ۲۷۰ ميليارده ډالرو په ارزښت تړونونه لاسليک کړي دي چې پکې د هوايي چارو، انرژۍ او ټکنالوژۍ برخې شاملې دي.
ټرمپ وويل چې د روانې اونۍ له تړونونو سره سم به، د (جي اي ایروسپیس)
GE Aerospace شرکت ډېر ژر د ډریم لاينر په نوم د ۷۸۷ الوتکو لپاره لسګونه نوې انجنونه سعودي عربستان ته وسپاري.
د متحدو ایالتونو د ولسمشر په وینا "د هرې نوې دندې او هرې نوي فابريکې جوړېدل چې د دغو اعلانونو له لارې رامنځته کېږي، زموږ منځنی قشر پیاوړی کوي او د امريکا د صنعت ملا تېر لا قوي کوي."
ټرمپ وویل چې "دا یوه لویه معامله ده. ... موږ به په سعودي عربستان ځني بې ساري غوره پوځي تجهیزات وپلورو ... چې په کې نږدې ۳۰۰ امریکایي ټانکونه شامل دي".
ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیاته کړه: "داسې ډېر کم پېښېږي ... دا د اعتماد نښه ده."
ټرمپ وویل: "زموږ دواړو هېوادونو ترمنځ مشارکت په ټوله نړۍ کې تر ټولو پایداره دی، او ولیعهد شهزاده او زه په ګډه زموږ ایتلاف د پخوا په پرتله نور هم قوي او پیاوړی کوو."
د امریکا د سوداګرۍ د استازي دفتر وايي چې د سعودي عربستان سره د امریکا د توکو او خدماتو سوداګري په ۲۰۲۴ کال کې د اټکل له مخې ۳۹.۵ ملیارد ډالرو ته رسیدلې، چې د ۲۰۲۳ کال په پرتله ۷.۶فیصده (۳.۳ ملیارد ډالر) کمه ده.
فورم \ دبحث خونه