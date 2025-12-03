اسراییل: حماس د یو بل وژل شوي یرغمل جسد وسپارو

د اسراییلو حکومت د چهارشنبې په ورځ ډسمبر ۳ مه اعلان وکړ چې حماس د یو بل اسراییلي یرغمل جسد یې سپارلی دی چې د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر په ۷مه نیټه د حماس لخوا په اسراییلو د برید په جریان کې یرغمل نیول شوی او وژل شوی و.
د دې برید په پایله کې د حماس د ترهګرې ډلې او اسراییل ترمنځ دوه کلنه جګړه پیل شوه چې د سږکال اکتوبر په میاشت کې د امریکا په منځګړیتوب پای ته ورسیده چې حماس یې اړ کړ ټول هغه یرغمل شوي کسان بیرته خوشې کړي چې د برید پرمهال یې نیولي وو.
د اسراییل د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یوه بیان کې ویلي چې د اسراییل پوځ د چهارشنبې په ورځ د وژل شوي کس تابوت، چې ویل کیږي یرغمل و، د سره صلیب څخه ترلاسه کړ، چې مخکې یې دا جسد د حماس څخه په یوې کڅوړې ترلاسه کړی و.
په بیان کې ویل شوي چې جسد به د تثبیت هویت لپاره په اسراییل کې د عدلي طب یو مرکز ته ولیږدول شي، او د هویت له تایید وروسته به اسراییلي چارواکي د هغه کورنۍ ته خبر ورکړي.
د اسراییل په بیان کې ویل شوي: "زموږ د یرغمل شویو کسانو د بیرته راستنیدو هڅې دوام لري او دا هڅې به تر هغه ونه دریږي چې د وروستي یرغمل مړی بیرته نه وي راسپارل شوی."
اسراییل د حماس لخوا د هغو پاتې وژل شویو یرغملو د جسدونو د سپارلو په تمه دی چې د هغو ۲۵۱ کسانو په جمله کې وو چې د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر په ۷مه د غزې څخه د یهودي دولت د یرغل پر مهال د دې ډلې او د هغې د متحدینو لخوا تښتول شوي وو.
په دغه برید کې څه باندې ۱۲۰۰ اسراییلیان ووژل شول، چې اکثره یې ملکي وګړي وو چې له امله یې دوه کلنه جګړه پیل شوه چې بیا د سږکال د اکتوبر په ۱۰مه د اوربند سره پای ته ورسیده.
د اسراییلي چارواکو په وینا، د اسراییلو د پولیسو د پخواني افسر رون ګیفلي جسد نن وسپارل شو، او اوس یوازې د بل یرغمل شوي، تایلینډی تبعه سوډیساک رینتالک، جسد د حماس ترهګرو سره پاتې دی.
د اوربند د شرایطو له مخې، حماس باید پاتې ۴۸ یرغمل شوي کسان اسراییل ته وسپاري، او په بدل کې به اسراییل شاوخوا ۲ زره فلسطیني امنیتي بندیان خوشې کړي او د سلګونو وژل شویو فلسطینیانو جسدونه وسپاري.
حماس د اوربند په لومړۍ ورځ ۲۰ ژوندي یرغمل خوشې کړل او له هغې وروسته اونیو کې یې د ۲۸ وژل شویو یرغملو له جملې څخه د ۲۵ کسانو جسدونه بیرته وسپارل.
اسراییل هم فلسطيني امنیتي بندیان خوشې کړل او د هر وژل شوي اسراییلي یرغمل جسد په بدل کې یې د ۱۵ فلسطینیانو جسدونه سپارلي دي.
د اوربند د لومړي پړاو له مخې، اسراییلي ځواکونه هم په غزه کې له ځینو ځایونو څخه ووتل او د اسراییل پولې ته نږدې د سیمې شاوخوا د نیمایي برخې کنټرول یې په لاس کې واخیست.
د اوربند د دوهم پړاو په اساس، ټاکل شوې ده چې د ثبات ټینګولو یو نړیوال ځواک د غزې په نیمایي برخه کې چې لا هم د حماس تر کنټرول لاندې ده، ځای پر ځای شي او دا ډله بې وسلې کړي. خو حماس د بې وسلې کولو غوښتنې رد کړې دي.
