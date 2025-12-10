بینیت: د افغانانو د غږ اوچتولو او د بشري حقونو د سرغړونو مستند کولو ته ژمن یم

نن د ډسمبر لسمه نېټه د بشري حقونو نړیواله ورځ نمانځل کېږي. په دې ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینت یو ځل بیا ټېنګار کړی چې په افغانستان کې به د بشري حقونو سرغړونې ثبتوي او نړیوالو ته به د افغانانو غږ رسوي.
ښاغلي بینیت د دغې ورځې په مناسبت امریکا غږ ته په یو ځانګړي استول شوي پیغام کې ویلي: «په داسې حال کې چې موږ د بشري حقونو ورځ نمانځو، زه د سرغړنو د ثبت کولو، د حساب ورکونې په اړه د هڅو، د باور فضا ته د داخلېدو د ټکو موندلو، رغونې، پرمختګ او د افغانانو د غږ اوچتولو په اړه په خپلې ژمنې بیا ټېنګار کوم او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه. د افغانستان اینده باید د هغوی [ښځو] د بشپړ مشارکت، حقونو او په اصلي بڼه د رهبریت په اساس جوړه شي، ګورو او اورو او ستاسو استقامت نړۍ ته الهام بخښي. تاسو هېر شوي نه یاست او ستاسو حقونه زموږ د ګډ مسئولیت په خپل ځای دي.»
د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په سږني شعار کې« بشري حقونه د ورځني ژوند اړتیا» بلل شوي.
د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی (یوناما) هم په افغانستان کې بشري حقونو او په خاص ډول د نجونو او ښځو حقونو ته په درناوي ټېنګار کړی دی.
د یوناما په خپرې شوې اعلامیې کې د دغې ادارې مرستیالې جورجیټ ګانیون په طالبانو غږ کړی چې د نړیوالو مکلفیتونو د ترسره کولو لپاره پرېکنده ګامونه واخلي.
هغې ویلي دي: «بشري حقونه اختیاري انتخاب نه دی. دا هغه مهمې ورځنۍ اړتیاوې دي چې ژوند ته دوام وربخښي. افغانستان لپاره د دې ډاډ ترلاسه کول چې ښځې او نجونې وکولی شي زده کړې وکړي، کار وکړي او په ټولنه کې بشپړ ګډون ولري د بیا رغونې اړین موارد برابروي. موږ له واکمنو چارواکو څخه غوښتنه کوو چې له نړیوالو مکلفیتونو سره د سمون لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او د افغانستان او د هغه د ټولو وګړو لپاره د پرمختګ زمینه برابره کړي.»
طالبانو په ۲۰۲۱ کال کې په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړ او له هغه وروسته یې د افغان ښځو او نجونو په کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت باندې بندیزونه او محدویتونه ولګول. همدغه راز یې د شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو تعلیم هم بند کړ.
د یوناما په اعلامیې کې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د استازې فیونا فریزر له خولې لیکل شوي: «د ورځني ژوند اړین عناصر- ښوونه او روزنه، روغتیایي خدمتونه، معیشت او ازادي - هغه حقونه دي چې باید ټولو افغانانو ته ورکړل شي. خو سر بیره پردې، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره پر ډیری حقونو سترګې پټې شوې دي. بشري حقونه باید د افغانستان د پرمختګ په لاره کې مرکزي حیثیت ولري. دغه حقونه د بقا او امید ترمنځ د یوه پل په توګه کار کوي.»
یوناما په ټولو دخېلو «اړخونو- چارواکو، ټولنو او نړیوالو همکارانو- غږ» کړی دی چې د افغانستان د «بشري حقونو په اړه خپلې ژمنې بیا تازه» کړي.
په همدې حال کې ټاکل شوې چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي او یوناما د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي د افغانستان سیاسي، اقتصادي او په خاص ډول بشري وضعیت د دغې غونډې د بحث مهم ټکي بلل شوي.
څه موده مخکې د دیني/مذهبي ازادیو په چارو کې د متحدو ایالتونو کمېسیون په خپل یوه تازه راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې دیني او مذهبي ازادي په بشپړ ډول ختمه شوې ده.
په راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو د اسلام یو مشخص تفسیر په خلکو تپلی، چې هغه کسان په نښه او د ځان تابع کړي چې متفاوت دیني افکار لري.
د دغه کمېسیون مشر ویکي هارتزلر ویلي: «طالبانو په څلورو کلونو کې دیني ازادي په بشپړ ډول ختمه کړې ده. د مذهبي اقلیتونو په ګډون په اجباري توګه افغانستان ته ستنېدونکي ټول افغانان له تعقیب، مجازات او اجباري توقیف له شدید خطر سره مخامخ دي.»
هارتزلر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته په اشارې سره ویلي دي، چې دا «قانون د خلکو د ځپلو یو بې رحمه سیستم لا قوي کوي، په دیني او عمومي چارو کې د افغان ښځو مشارکت ختموي او مذهبي اقلیتونه د زیان له شدید خطر سره مخامخ» کوي.
