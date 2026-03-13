امریکا د تیلو د قیمتونو د ټیټیدو لپاره د روسیې پر تیلو بندیزونه کم کړل

د ایران په وړاندې د امریکا او اسرائیل د مشترکو عملیاتو په دوام، متحده ایالتونه د خامو تیلو د قیمت د لوړیدو له امله په موقتي ډول هیوادونو ته اجازه ورکوي چې د روسیې تیل وپیري.
په داسې حال کې چې د ایران په وړاندې جګړه څوارلسمې ورځې ته داخله شوې د امریکا د مالیې وزارت د تیلو او مالي بازارونو د بې ثباتۍ د مخنیوي په هدف په سمندر کې د روسیې په تیلو بندیزونه په موقتي ډول معاف کړي دي.
د امریکا مالیې وزارت یو عمومي لایسنس صادر کړی چې له ۳۰ ورځو وروسته ختمیږي. له دې سره اوس روسیه کولی شي چې خپل کابو ۱۲۸ میلیونه بیرل تیل وپلوري او د صنعتي برخې اجرایوي مشران وایي هغه تیل چې مخکې د امریکا له خوا پرې بندیز لګول شوی وو په ټانکرونو کې ځای پرځای شوي دي.
د امریکا د مالیې وزیر سکاټ بیسنټ د پنجشنبې په ورځ (د مارچ دولسمه) د ایکس پر ټولنیزې شبکې ولیکل:"د اوسنیو صادراتو په نسبت په نړیواله کچه د عرضې د زیاتیدو په هدف د امریکا د مالیې وزارت په موقتي ډول جواز وړاندې کوي څو هیوادونه وکړای شي په سمندر کې د روسیه شته تیلو وپیري."
هغه زیاته کړه:" د تیلو په بیه کې لنډمهاله لوړوالی لنډ او موقتي اخلال دی چې په اوږده مهال کې به زموږ هیواد او اقتصاد ته د پراخې ګټې لامل شي."
د امریکا له دې اقدام وروسته د یو بیرل تیلو بیه له ۱۰۰ ډالرو څخه راښکته شوه. د روسیې د تیلو مقدار چې په سیمه کې به هیوادونو ته ورسیږي، د هغو تیلو د شپږو ورځو په اندازه دي چې د هرمز له تنکي څخه تیریږي.
د جمعې په ورځ د یو بیرل برنټ خامو تیلو بیه ۹۹ ډالرو ته راښکته شوه. د امریکا په تګزاس کې د یو بیرل خامو تیلو بیه ۲ سلنه راولویده. د امریکا د ونډو بازارونه او نړیوال مارکیټونه بیا ثابت نه وو.
د مالیې وزیر همدارنګه زیاته کړه، امریکا په دې کار کوي چې د شرایطو په برابریدو سره د امریکا سمندري ځواک د هرمز له تنګي څخه تجارتي بیړۍ بدرګه کړي.
د تیلو تجاران او د تیل وړونکو کیښتیو خاوندان وایي اوسمهال په ورځني شکل شاوخوا یو میلیون بیرل تیل د هرمز له تنګي څخه تیریږي چې اکثریت یې چینایي او روسیي تیل وړونکې کشتۍ دي. په داسې حال کې چې په عادي وخت کې له دې تنګي څخه په ورځ کې ۲۰ میلیونه بیرل تیل تیریدل.
