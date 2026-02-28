په منځني ختیځ کې د امریکا سفارتونو له خپل پرسونل او اتباعو د ځان خوندي کولو غوښتنه کړې

وروسته له هغې چې تهران د امریکا او اسرائیل له لوري پر ایران د بریدونو په ترڅ کې کوربه هېوادونه د توغندیو په پرلهپسې بریدونو په نښه کړل، په منځني ختیځ کې د امریکا سفارتونو د خپلو کارکوونکو په ګډون له امریکايي اتباعو، غوښتي چې ځانونه خوندي کړي او خپل تګ راتګ محدود کړي.
متحده عربي اماراتو او قطر هر یوه راپور ورکړی چې د ایران له لوري د توغندیو د بریدونو لږ تر لږه دوه څپې یې شنډې کړې دي. ابوظبۍ مخکې راپور ورکړی و چې د را لوېدلو ټوټو له امله لږ تر لږه یو کس، چې یو اسیایي تبعه و، وژل شوی دی.
په یوې مشورتي خبرپاڼه کې د امریکا ماموریت ویلي: «په سیمه کې د جګړو له امله، په ابوظبۍ کې د امریکا سفارت او په دوبۍ کې د امریکا قونسلګرۍ خپلو کارکوونکو ته سپارښتنه کړې چې په خپلو ځایونو کې پناه واخلي [یعنې خوندي ځای کې پاتې شي].» دغه ماموریت له ټولو امریکایانو هم غوښتي چې «تر بلې خبرتیا پورې» ځانونه خوندي کړي.
په منامه، بحرین کې د امریکا سفارت ویلي چې د فبرورۍ په ۲۸مه پر بحرین د روانو توغندیزو بریدونو له امله به دغه سفارت د یکشنبې په ورځ تړلی وي.
سفارت ویلي: «موږ د یکشنبې، د ۲۰۲۶ کال د مارچ لومړۍ نېټې لپاره ټول عادي او بیړني قونسلګري ملاقاتونه لغوه کړي دي. کله چې سفارت عادي فعالیتونو ته را وګرځي، موږ به خبر ورکړو.»
د سعودي عربستان لپاره د امریکا ماموریت هم ورته تدابیر نیولي، خپلو کارکوونکو ته یې سپارښتنه کړې چې زیات احتیاط وکړي او په سیمه کې پوځي تاسیساتو ته غیر ضروري سفرونه محدود کړي.
دغه راز یې په سلطنت کې مېشتو امریکایي اتباعو ته هم سپارښتنه کړې چې همداسې وکړي. سعودي عربستان ویلي چې د ریاض په سیمه او ختیځ ولایت کې یې د ایران توغندیز بریدونه شنډ کړي دي.
په کویت، اسراییل، اردن او قطر کې د امریکا سفارتونو هم ویلي چې د ټولو کارکوونکو لپاره یې د پناه اخیستلو تګلاره پلې کړې ده.
قطر او اسرائیل دواړو خپل هوايي حریم د ملکي الوتنو پر مخ تړلی دی.
دا هر څه وروسته له هغې رامنځته کېږي چې د شنبې په سهار د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې په ایران کې یې ستر پوځي عملیات پیل کړي، چې موخه یې «د امریکا د خلکو دفاع او د ایران د رژیم له لوري د نږدې ګواښونو له منځه وړل دي، هغه ظالمه ډله چې ډېر سخت او خطرناک کسان پکې شامل دي.»
د جګړې وزارت اعلان وکړ چې په ایران باندې پوځي برید "د حماسي غضب عملیات" په نوم یادیږي.
